«Niemand wusste, in welche Richtung sich das entwickeln würde»

Ein Insider aus der Familie des Superstars erklärte «Daily Mail» zufolge, dass sich Madonnas Verwandte angeblich «auf das Schlimmste vorbereitet» hätten, da «alle glaubten, sie könnten sie verlieren». In den vergangenen Tagen «wusste niemand wirklich, in welche Richtung sich das entwickeln würde, und ihre Familie bereitete sich auf das Schlimmste vor», heisst es von der anonymen Quelle, die weiter behauptet: «Deshalb wurde es seit Samstag geheim gehalten.» Alle hätten geglaubt, «dass wir sie verlieren könnten, und das ist die Realität». Die Sängerin soll am Samstag zusammengebrochen sein, wie «Page Six» berichtete.