Meilenstein: Fünf Millionen Kinobesucher für «Das Kanu des Manitu»

Nach über drei Monaten im Kino hat «Das Kanu des Manitu» den nächsten Meilenstein geschafft. Die Westernparodie von Michael Bully Herbig (57) hat fünf Millionen Kinokarten verkauft. Dies gab die Produktionsfirma Constantin Film in einer Pressemitteilung bekannt. Damit baut die Komödie ihre Führung in den deutschen Kinojahrescharts 2025 weiter aus.