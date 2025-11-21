Meilenstein: Ina Müller feiert ihr erstes Nummer-eins-Album

Hinter Müller reihen sich in den Charts Rammstein mit ihrer «XXXIII»–Box ein, gefolgt von The Rolling Stones mit ihrer «Black And Blue»–Neuauflage, die als neu abgemischtes und erweitertes Paket des Albums aus dem Jahr 1976 veröffentlicht wurde. Den vierten Platz belegt Taylor Swift (35) mit «The Life of a Showgirl», auf dem fünften Rang landet 5 Seconds Of Summer mit «Everyone's A Star!». In den Single–Charts wird es indes bereits weihnachtlich.