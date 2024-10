«Mein bester Freund»: Lady Gaga schwärmt von Verlobtem

Lady Gaga (38) schwärmt in den höchsten Tönen von ihrem Lebensgefährten Michael Polansky (46). «Ich liebe meinen Verlobten einfach so sehr», sagte sie gegenüber «People». Im Gespräch mit dem Promimagazin bezeichnete sie den Unternehmer als ihren «besten Freund». «Er ist mein Partner, und ich habe das Gefühl, wenn man mit seinem besten Freund zusammen ist, verändert sich alles», sagte sie bei der Premierenfeier ihres Films «Joker: Folie à Deux» in Los Angeles.