«Mein grösstes Abenteuer»: Die Geissens feiern 31. Hochzeitstag

Das nennt man Beständigkeit im Showbusiness: Carmen (60) und Robert Geiss (61) begehen am 30. Oktober ihren 31. Hochzeitstag. Auf Instagram lässt Carmen ihre Follower an diesem besonderen Moment teilhaben und wird dabei ganz emotional.
«Heute feiern wir nicht einfach nur unseren 31. Hochzeitstag – wir feiern eine Zeitreise, die schon vor fast 43 Jahren, am 01.01.1983, begonnen hat», schreibt Carmen zu einer Bildersammlung, die das Paar in verschiedenen Lebensphasen zeigt. Darunter befinden sich Aufnahmen vom Hochzeitstag 1994 in Las Vegas, Familienfotos mit ihrer Tochter aus jüngeren Jahren sowie aktuelle Schnappschüsse vom Strand und von Events.
«Ehrlichkeit, Vertrauen und Liebe»
Das gemeinsame Leben sei keineswegs nur glamourös gewesen, gibt die TV–Bekanntheit aber zu. «Wir sind gemeinsam durchs Leben gegangen – durch Licht und Schatten, durch Lachen und Tränen, durch Glanz und Kampf», so Carmen. Die vielen Höhen hätten manchmal vergessen lassen, wie viele Täler das Paar durchqueren musste.
Doch gerade diese Herausforderungen hätten ihre Ehe gefestigt, ist sie überzeugt. «Erfolge, Rückschläge, Liebe, Zweifel – und immer wieder den unerschütterlichen Glauben an uns», hätten sie zusammengeschweisst, ebenso wie Enttäuschungen von vermeintlichen Freunden. Nur dadurch kann das TV–Paar im Januar sogar schon 43 Jahre Beziehung feiern: «43 Jahre voller Geschichten, die kein Film und kein Lied je ganz erzählen könnte.»
Dann richtet Carmen direkte Worte an ihren Robert: «Du bist und bleibst mein grösstes Abenteuer. Kein Reichtum, kein Erfolg, kein Ruhm der Welt kann das aufwiegen, was wir miteinander teilen. Ich würde diesen Weg mit niemand anderem gehen – nicht eine einzige Stunde, nicht einen einzigen Tag.»
Robert antwortet mit Liebeserklärung
Ihr Ehemann lässt nicht lange auf sich warten und meldet sich seinerseits bei Instagram zu Wort. «Carmen, was du geschrieben hast, hat mich tief berührt», beginnt Robert Geiss seinen Post zu Bildern aus der gemeinsamen Ehe. Er sei fasziniert davon, wie seine Frau ihre gemeinsame Zeit in Worte fassen könne: «Da bleibt mir kaum etwas hinzuzufügen... ausser eines: Danke.»
Wenn er auf die fast 43 gemeinsamen Jahre zurückblicke, erinnere er sich an unzählige Menschen, die sie aus «Egoismus, Neid oder Profitgier» enttäuscht hätten. Carmen sei dabei aber immer sein «Fels in der Brandung» gewesen, «stark, unerschütterlich, beschützend – und du hast mich, uns, immer verteidigt. Dafür bin ich dir dankbar – bis an mein Lebensende.»
Prominente und Familie gratulieren
Unter Carmens Post sammeln sich zahlreiche Glückwünsche. Verena Kerth gehört zu den Gratulanten, ebenso Simone Ballack. Auch Jorge González sendet «Felicidades» und Tochter Shania kommentiert mit mehreren Herzen.
Besonders emotional wird Tochter Davina: «So eine wunderschöne Liebe gibt es nur im Film. Und ich bin so stolz, Eltern zu haben, die heute noch zusammen sind. Ich liebe euch unendlich», schreibt die 22–Jährige.
Die Hochzeit der Geissens fand am 30. Oktober 1994 im Treasure Island of the Mirage in Las Vegas statt, lange bevor die Millionäre mit ihrer eigenen Sendung berühmt wurden. Carmen trug damals ein eher unkonventionelles Brautoutfit: eine knappes und durchsichtiges Spitzenkleidchen mit langer Schleppe über einer Corsage und Strapsen. Neun Jahre nach der Hochzeit wurde Tochter Davina geboren, 2004 folgte Shania.