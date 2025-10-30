«Mein grösstes Abenteuer»: Die Geissens feiern 31. Hochzeitstag

Wenn er auf die fast 43 gemeinsamen Jahre zurückblicke, erinnere er sich an unzählige Menschen, die sie aus «Egoismus, Neid oder Profitgier» enttäuscht hätten. Carmen sei dabei aber immer sein «Fels in der Brandung» gewesen, «stark, unerschütterlich, beschützend – und du hast mich, uns, immer verteidigt. Dafür bin ich dir dankbar – bis an mein Lebensende.»