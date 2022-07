«Mein Herz ist zerrissen»: Mira Sorvino trauert um ihren Vater Paul

Mira Sorvino folgte in die Fussstapfen ihres Vaters. Nach ihrem Studium der Sinologie an der Harvard University startete sie im Filmgeschäft durch. Für ihre Nebenrolle in Woody Allens «Geliebte Aphrodite» gewann sie 1994 einen Oscar. In ihrer Rede bedankte sie sich auch bei ihrem Vater. Der weinte vor Rührung im Publikum.