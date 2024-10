«Mein Kind»: Familiendrama um eine Leihmutter aus der Ukraine

Und Alina Danko? Die schwärmt von den «sehr angenehmen» Dreharbeiten und den «unglaublich netten, freundlichen und hilfsbereiten Kollegen» bei diesem für sie persönlich sehr realitätsnahen Projekt. «Die Szene, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist die, als Oksana die Nachricht über Butscha [Kiewer Vorort, in dem nach dem Rückzug russischer Truppen Hunderte Leichen entdeckt wurden, Red.] sah und ihr Mann nicht ans Telefon ging, und alles in ihr kalt wurde. Dies ist für mich der wortreichste Moment. Derjenige, der keiner Übersetzung oder Erklärung bedarf», so Danko.