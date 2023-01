Erstmals 2010 ausgestrahlt, brachte Sat.1 «Mein Mann kann» letztes Jahr nach neun Jahren Pause zurück. Ab Juli 2022 liefen fünf neue Folgen mit prominenten Paaren in der Primetime - durchaus erfolgreich, mit Marktanteilen von bis zu 10,5 Prozent. Weniger Zuschauer lockten ab Oktober Episoden mit nicht-prominenten Kandidaten am Vorabend an.