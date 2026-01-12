«Mein neuer Freund»: Cora Schumacher bestätigt neue Liebe

Die beiden lächeln auf dem Schnappschuss gemeinsam in die Kamera, er hat seinen Arm um sie gelegt, im Hintergrund ist ein Fluss zu erkennen. Cora Schumacher verriet in dem Beitrag, dass der Schnappschuss in Wichita Falls im US–Bundesstaat Texas aufgenommen wurde. Dazu teilte sie emotionale Worte auf Englisch: «Er schenkt mir Frieden, er schenkt mir Hoffnung, er lässt mich wieder glauben. Er ist die Bibel neben meinem Bett, das T–Shirt, das ich trage, das Lied, das mir nicht aus dem Kopf geht. Er ist zuverlässig, beständig und er ist wirklich einer der Guten...»