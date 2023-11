«Meine bisher beste Ära»: Paris Hilton spricht über ihr Mutterglück

In ihrer neuen Staffel von «Paris in Love», die am 30. November auf Peacock startet, will die 42–Jährige ihr neues Leben abseits von Partys zeigen. «Ich freue mich einfach darauf, dass meine Fans diesen nächsten Abschnitt meines Lebens sehen, nämlich Ehefrau und Mutter zu sein. Sie erhalten einen wirklich tiefgreifenden Einblick in mein Leben und erfahren, was für eine lustige Mutter ich bin und wie sehr ich das liebe.» Die Zuschauer würden «wirklich einen Einblick in alles bekommen, was gerade in meinem Leben passiert». Sie freue sich darauf, der Welt ihre Mutter–Ära zu zeigen: «Ich habe das Gefühl, dass es meine bisher beste Ära ist, und das bin einfach ich.»