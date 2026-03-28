«Meine Form des Protests»: Savannah Guthrie kündigt TV-Comeback an

Dass Guthrie überhaupt wieder ins Studio zurückkehrt, ist für sie alles andere als selbstverständlich. In einem emotionalen Interview mit Kollegin Hoda Kotb, das in zwei Teilen bei «Today» ausgestrahlt wurde, rang sie sichtlich mit sich. Es sei schwer vorstellbar, an einen Ort zurückzukehren, der für sie «so viel Freude und Leichtigkeit» bedeute, sagte sie. Und doch: «Ich kann nicht zurückkommen und vorgeben, jemand zu sein, der ich nicht bin. Aber ich kann auch nicht fernbleiben, weil es meine Familie ist.»