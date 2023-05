Warum hat die Dragqueen-Szene in den letzten Jahren so an Popularität gewonnen?

Lewandowski: «If you don't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else?» sagt RuPaul in seiner Show und er ist mit Sicherheit einer der Hauptverantwortlichen, die zur Popularität der Dragqueen-Szene geführt haben. Durch den Erfolg seines Formats wurde eine einzigartige und kreative Form der Selbstexpression und Performance vielen Menschen näher gebracht. Die Drag-Szene bietet Vielen eine Plattform, um ihre Individualität und Kreativität auszudrücken, frei zu sein, keine Angst zu haben, zu sich zu stehen und die eigene Freiheit zu verteidigen. Die Dragqueen-Szene ist eine kreative und subversive Antwort auf gesellschaftliche Normen und Erwartungen und ein ausdrucksstarkes Statement dafür, sich nicht verbiegen zu lassen. Drag ist eine Form des künstlerischen Ausdrucks, die dazu beitragen kann, Stereotypen zu brechen.