«Meine Freundin Volker»: Erkennen Sie diesen «Tatort»-Star?

Seine erste Drag-Show als «gerade Volljähriger»

Die erste Drag-Bühnenshow hat Axel Milberg im Übrigen schon früh live in einem Kieler Nachtclub gesehen. «Ich war gerade volljährig, sass mit Freunden in der ersten Reihe, und wir wurden heftig angeflirtet. Da kamen wir uns ziemlich mutig vor und etwas verrucht», erinnert er sich. Zur Vorbereitung des Films habe er sich dann vor allem die amerikanische TV-Show «RuPaul's Drag Race» angeschaut. «Also das Neueste, was es gibt, darin treten Dragqueens in Battles gegeneinander an, in irren Kostümen und Perücken», erzählt Milberg.