«Meine Heldin»: George Clooney trauert um seine Schwester Adelia

Anders als ihr berühmter Bruder lebte Ada Zeidler weitgehend zurückgezogen und mied öffentliche Auftritte. Eine Ausnahme machte sie im September 2014, als sie zur Hochzeit von George und Amal Clooney (47) nach Venedig reiste. Adas Ehemann Norman, mit dem sie seit 1987 verheiratet war, war bereits am 11. Oktober 2004 an einem Herzinfarkt gestorben. Nun hinterlässt sie neben ihren Eltern ihre beiden Kinder Nick und Allison mit deren Ehemann Kenny sowie ihren Bruder George mit Ehefrau Amal.