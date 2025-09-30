Meisterliches Patchwork: Es gibt nur einen Rudi - aber viele Völler

Hochgewachsen zum Basketballsport

Aus einer vorangegangenen Ehe hat Rudi Völler noch die beiden Kinder Marco und Laura. Seine Tochter fehlte als einziges Mitglied des Völler–Clans bei der Doku–Premiere und lebt auch sonst abseits des Blitzlichtgewitters. Ein Umstand, für den sie sich bereits vor rund 15 Jahren und ebenfalls via «Bild» bei ihrem berühmten Vater bedankte. Anlässlich des 50. Geburtstags von Rudi Völler im Jahr 2010 gratulierte sie gemeinsam mit ihren Geschwistern mit den Worten: «Obwohl der Name Völler so bekannt ist, konnten wir uns zu jeder Zeit in unserem Umfeld und in der Öffentlichkeit frei bewegen. Wir konnten stets Mensch bleiben und unsere eigenen Wege verwirklichen.»