Meistverkauftes Album aller Zeiten: Die Eagles schreiben Geschichte

Emotionale Phase für die Eagles

Trotz des kommerziellen Triumphs durchlebt die Country–Rock–Band derzeit eine emotionale Phase. Erst vor wenigen Wochen gab der langjährige Gitarrist Steuart Smith seinen Rücktritt bekannt, nachdem bei ihm Parkinsonismus diagnostiziert wurde. «Es ist ein grossartiges Vierteljahrhundert gewesen», erklärte Smith in einem Statement. «Ich hatte gehofft, das Jahr mit der Band zu Ende bringen zu können, aber ich muss nun tun, was für alle Beteiligten das Beste ist.»