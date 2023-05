Mel B behauptet: Victoria Beckham wird wieder zum Spice Girl

Beckham, inzwischen eine erfolgreiche Modedesignerin, ging 2019 nicht mit den restlichen Spice Girls, Mel B, Melanie C (49), Emma Bunton (47) und Geri Horner (50), auf UK-Tour. Nun soll laut Mel B aber angeblich auch die 49-Jährige wieder mit an Bord sein. Der «Sun» erklärte sie über das geplante neue Projekt: «Was das ist, kann ich im Moment noch nicht sagen, denn wir sind gerade dabei, das zu perfektionieren, was wir alle fünf zusammen machen werden, aber es wird etwas sein, das die Fans wirklich lieben werden.»