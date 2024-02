Mel B: Nach Ehe-Aus musste sie bei Discountern einkaufen

Melanie Brown alias Mel B (48) kehrte nach zehn Jahren Ehe mit TV–Produzent Stephen Belafonte (48) in ihre Heimat Leeds zurück. Das Ex–Spice–Girl stand dabei finanziell so schlecht da, dass sie mit ihren drei Kindern zu ihrer Mutter ziehen musste. Das berichtet die 48–Jährige im Interview mit der britischen «The Sun». «Die Leute nehmen an: ‹Sie ist reich, sie ist ein Spice Girl›. Aber ich bin 2019 von einem Auftritt auf der Reunion–Tour der Spice Girls vor Tausenden in Wembley dazu übergegangen, mich bei meiner Mutter einzuquartieren und meine Kinder mit mir im Bett schlafen zu lassen», erzählt die Musikerin. «Ich hatte nicht erwartet, dass das in meinen 40ern nach einer erfolgreichen Karriere passieren würde, aber ich konnte nirgendwo anders hin.»