Sie hofft auf eine Hochzeit in der St.–Pauls–Kathedrale

Dem Bericht zufolge befindet sich Mel B ein Jahr nach ihrer Verlobung in den Planungen für den grossen Tag. Das Paar möchte den Bund fürs Leben gerne in der altehrwürdigen St.–Pauls–Kathedrale in London schliessen, in der schon viele royale Ereignisse stattgefunden haben. Dort hatten etwa 1981 Charles (74) und Diana (1961–1997) geheiratet. «Wir haben den gesamten Papierkram erledigt und warten darauf, dass sie mit verfügbaren Terminen zurückkommen», sagte die Sängerin. Auch für ihre Brautrobe hat sie schon Pläne geschmiedet: «Nun, Victoria hat gesagt, dass sie mir gerne ein Kleid machen würde.» Doch das allein scheint ihr nicht zu reichen: «Aber ich möchte nicht nur eines; ich möchte viele verschiedene Kleider für diesen Tag oder eine Woche voller Feierlichkeiten haben.»