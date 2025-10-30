Mel Gibson besetzt Rolle der Maria mit Aktivistin für Abtreibungen

Mel Gibson (69) arbeitet derzeit an der Produktion des biblischen Kinofilms «Die Auferstehung Christi», der 2027 als Fortsetzung seines Kinoerfolgs «Die Passion Christi» aus dem Jahr 2004 erscheinen soll. Für die Wahl der Schauspielerin der Rolle von Maria muss der konservative Mel Gibson nun Kritik aus den eigenen Reihen einstecken. Denn ausgerechnet eine aktive Frauenrechtlerin und Aktivistin für Abtreibungsrechte spielt in der Fortsetzung des biblischen Kinofilms die Mutter Jesu.