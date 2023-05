Mel Gibson übernimmt Regie in neuem Mark-Wahlberg-Film

Wahlberg und Gibson kennen sich bereits aus der 2022 erschienenen Filmbiografie «Father Stu» über den US-amerikanischen Boxer und Priester Stuart Long (1963-2014). Zuvor standen sie bereits im Jahr 2017 in der Komödie «Daddy's Home 2 - Mehr Väter, mehr Probleme!» an der Seite von Will Ferrell (55) gemeinsam vor der Kamera.