Mel Gibson und Sylvester Stallone: Trumps neue «Sonderbotschafter»

«Grossartiger, aber sehr problembehafteter Ort»

Dabei ginge es ihm darum, «Hollywood, das in den letzten vier Jahren viele Geschäfte an das Ausland verloren hat, zurückzubringen – grösser, besser und stärker als je zuvor!». Die hauptsächlich in Los Angeles ansässige US–Filmindustrie beschrieb er auch als «einen grossartigen, aber sehr problembehafteten Ort». Er wolle Hollywood nun zu einem neuen «Goldenen Zeitalter» verhelfen. Unter dieser Periode wird in der Filmgeschichte generell die Epoche von der Einführung des Tonfilms Anfang der 1930er Jahre bis zum Ende des Studiosystems und dem Beginn des New–Hollywood–Kinos in den 1960er Jahren bezeichnet.