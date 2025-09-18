Melania Trump erntet Kritik für ihre Outfits in Grossbritannien

Melanias Hutwahl sei kein Zufall, meint die Promi–Stylistin Marian Kwei: «Der Hut mit der breiten Krempe, der ihr Gesicht verbirgt, deutet darauf hin, dass sie während ihres Aufenthalts alle Augen auf ihren Mann und seine Pläne richten möchte», zitiert sie die BBC. Zudem sei der auberginefarbene Hut genau mit der Krawatte Trumps abgestimmt gewesen: «Als Anspielung auf ihre Unterstützung der Agenda ihres Ehemanns während dieses Staatsbesuchs.»