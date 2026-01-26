Melania Trump feiert exklusive Doku-Premiere im Weissen Haus

Ratners Comeback nach Jahren der Vorwürfe

Die von Amazon finanzierte Dokumentation begleitet Melania Trump über 20 Tage hinweg – vom Wahlkampf 2024 bis zur Amtseinführung. Regisseur Ratner soll monatelang in Mar–a–Lago gelebt haben, um die Aufnahmen zu realisieren. Es ist sein erstes grosses Filmprojekt, seit er vor fast einem Jahrzehnt mit Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens konfrontiert wurde. Amazon soll dem Vernehmen nach rund 40 Millionen Dollar für das Projekt bezahlt haben.