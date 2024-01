Melania Trump hält emotionale Trauerrede für ihre verstorbene Mutter

Die ehemalige und womöglich zukünftige First Lady Melania Trump (53) musste am vergangenen Donnerstag (18. Januar) ihre Mutter Amalija Knavs zu Grabe tragen. Bei der Beerdigung in der Church of Bethesda–By–The–Sea in Palm Beach, Florida, hielt sie zu Ehren der Verstorbenen eine emotionale Trauerrede. Knavs sei «das Epizentrum von Eleganz und Anmut» gewesen und habe die «Essenz einer wahren Frau verkörpert», zitiert «Fox News» aus der Rede.