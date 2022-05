Melania Trump kann sich Rückkehr ins Weisse Haus vorstellen

«Ich mag Washington, D.C.», erzählt Melania. Es sei dort vollkommen anders als in jeder anderen Stadt. Sie habe es geliebt, First Lady zu sein und sich um das Weisse Haus zu kümmern. Dies sei die grösste Ehre in ihrem bisherigen Leben gewesen. Sie habe dieses Haus immer als die Heimat des ganzen Volkes empfunden, aber in dieser Zeit sei es auch ihre ganz private Heimat gewesen.