Melania Trump: Möchte sie nicht ins Weisse Haus zurückkehren?

«Sie wird mehr Zeit in New York mit ihrem Sohn verbringen»

«Wenn Melania wieder First Lady wird, erwarten die Leute natürlich, dass sie ins Weisse Haus einzieht und die entsprechenden Aufgaben übernimmt», sagt ein den Trumps nahestehender Insider dem Magazin «People». Scharf darauf sei sie aber nicht. «Sie wird dort ihre Privatwohnung haben und sie hat ihr Zuhause in New York und ihr Zuhause in Mar–a–Lago in Palm Beach.» Vermutlich werde sie an all diesen Orten ihre Zeit verbringen. Dass sie das Weisse Haus zu ihrem Hauptwohnsitz mache, sei jedoch unwahrscheinlich.