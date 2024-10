Melania Trump überrascht mit erstem Wahlkampf-Auftritt 2024

New York bleibt in demokratischer Hand

Zumindest in New York kämpfen die Republikaner trotz des imposanten Wahlkampf–Auftritts vor Ort auf verlorenem Posten. Der Bundesstaat gilt seit Jahrzehnten als Hochburg der Demokraten, letztmals konnten die Republikaner dort 1984 die Mehrheit der Stimmen einheimsen – also vor exakt 40 Jahren. Aktuelle Umfragen gehen dort auch bei den anstehenden Wahlen von einem klaren Sieg für Kamala Harris (60) aus.