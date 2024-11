Melania Trump wird wieder First Lady: Gibt sie ihre Privatsphäre auf?

Sohn Barron ist ihr wichtiger als alles andere

Wird Melania Trump ab dem kommenden Jahr auch wieder im Weissen Haus wohnen? Gegen einen Umzug der baldigen First Lady nach Washington DC sprechen Aussagen eines Insiders, der dem «People»–Magazin kurz vor der Wahl erzählte, dass Melania Trump keineswegs scharf auf einen dortigen Einzug sei. «Sie wird dort ihre Privatwohnung haben und sie hat ihr Zuhause in New York und ihr Zuhause in Mar–a–Lago in Palm Beach.» Vermutlich werde sie an all diesen Orten ihre Zeit verbringen. Dass sie das Weisse Haus zu ihrem Hauptwohnsitz mache, sei jedoch unwahrscheinlich. Sie werde sich wohl vor allem in New York aufhalten, um näher an ihrem Sohn Barron Trump (18) sein zu können, der dort an der Universität Wirtschaft studiert. Er sei ihr wichtiger als alles andere.