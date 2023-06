In einem Interview mit dem Magazin «People» wollte die ehemalige Ballerina am American Ballet Theatre eigentlich über ihren Ballett-Roman «First Position» sprechen, den sie am 20. Juni veröffentlichte. Angesichts der hartnäckigen Nachfragen zu dem geheimnisvollen Ring an ihrem Finger liess sich die Debüt-Autorin jedoch dazu breitschlagen, zu erklären, was es mit dem Schmuckstück auf sich hat. Auch wenn sie in ihren Ausführungen relativ blumig blieb, stellte sie klar, dass mit einer baldigen Hochzeit nicht zu rechnen sei.