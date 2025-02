«Melde mich bei Twitter ab»: Kanye Wests X-Account verschwunden

Schwimmer wandte sich direkt an Musk: «Wir können einen gestörten Fanatiker nicht davon abhalten, hasserfüllte, ignorante Galle zu spucken, aber wir können aufhören, ihm ein Megaphon zu geben, Mr. Musk. [...] Ich weiss nicht, was schlimmer ist, die Tatsache, dass er sich als Nazi identifiziert (was impliziert, dass er alle marginalisierten Gemeinschaften, einschliesslich seiner eigenen, ausrotten will) oder die Tatsache, dass es nicht genügend Empörung gibt, um ihn von allen sozialen Medien zu entfernen und zu verbannen. Schweigen ist Mittäterschaft.»