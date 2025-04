Melinda French Gates offenbart Geheimnis über Trennung von Bill Gates

Zunächst versuchte French Gates, ihre Bedenken zu verdrängen, aber es habe nicht funktioniert. In einem Urlaub in New Mexico im Februar 2020 teilte die gebürtige Texanerin ihrem Ehemann am letzten Abend mit, dass sie von nun an getrennt leben wolle – und dass sie mit ihrer jüngsten Tochter Phoebe (22) in ihrem Haus bleiben würde. «Es war eines der beängstigenden Gespräche, die ich je hatte», schreibt sie in dem Buch und erinnert sich, dass Bill «traurig und aufgebracht» war, aber auch «verständnisvoll und respektvoll».