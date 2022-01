«Melrose Place»-Star Morgan Stevens ist tot

Stevens wurde am 16. Oktober 1951 in Knoxville, Tennessee, geboren und ging kurz nach seinem College-Abschluss nach Hollywood. Er war unter anderem in «Die Waltons», «Airwolf» oder «Walker, Texas Ranger» zu sehen. Seine erste grosse Rolle hatte er in der Serie «Fame - Der Weg zum Ruhm». Bekannt wurde er zudem durch wiederkehrende Rollen in «Melrose Place» und «A Year in the Life».