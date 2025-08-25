Memoiren von Epstein-Opfer Virginia Giuffre erscheinen posthum

«Es ist zwingend erforderlich, dass die Wahrheit verstanden wird»

Weiter heisst es in der E–Mail, die am 1. April verschickt worden sein soll: «Der Inhalt dieses Buches ist von entscheidender Bedeutung, da er Licht auf die systemischen Fehler werfen soll, die den grenzüberschreitenden Menschenhandel mit schutzbedürftigen Personen ermöglichen. Es ist zwingend erforderlich, dass die Wahrheit verstanden wird und dass die Probleme rund um dieses Thema angesprochen werden, sowohl im Interesse der Gerechtigkeit als auch des Bewusstseins.»