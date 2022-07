Mena Suvari über Missbrauch: «Das hat mir das Leben ausgesaugt»

In derselben Zeit spielte sie auch die Rolle der Angela in «American Beauty» - eine junge Frau, die gleichermassen unsicher wie frühreif ist. Mit ihr konnte sie sich gut identifizieren, erzählt sie dem «Guardian». «Ich wusste, wie man diese Rolle spielt, weil ich so darin geschult war. ‹Oh, du willst, dass ich sexuell attraktiv bin?› Bitte sehr. Ich fühlte mich auf eine Million Arten unfähig, aber ich wusste, wie man diese Karte ausspielt.» Nach den Dreharbeiten sei sie vom Set, wo sie verehrt worden war, «zur schlimmsten Beziehung ihres Lebens» heimgekehrt, wo sie «extrem missbraucht wurde», erinnert sich Suvari. Es sei eine düstere Zeit gewesen, in der sich die Arbeit wie eine Pause angefühlt habe. Dort sei sie immerhin nicht als Idiotin oder Schwachkopf bezeichnet worden.