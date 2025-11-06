«Menschen, Bilder, Emotionen»: RTL-Rückblick kommt Anfang Dezember

In wenigen Wochen steht schon wieder der Jahreswechsel an. Zuvor wird es wie gewohnt zahlreiche Rückblicke auf die vergangenen Monate geben. RTL zeigt seinen Jahresrückblick «2025! Menschen, Bilder, Emotionen» bereits am 4. Dezember zur Primetime ab 20:15 Uhr. Das hat der Sender jetzt mitgeteilt. Zu sehen sein wird die Sendung dann auch über den Streamingdienst RTL+.
«2025! Menschen, Bilder, Emotionen»: Was steht auf dem Programm?
Moderator Steffen Hallaschka (53) wird erneut den RTL–Jahresrückblick präsentieren. Live möchte er mit mehreren Prominenten über die Highlights der letzten Monate sprechen, aber auch über Schicksale und Aufreger. Thematisiert werden sollen demnach unter anderem die vorgezogene Bundestagswahl, die Fussball–Europameisterschaft der Frauen, Klimakatastrophen und Kriminalfälle. Der Sender erklärt in einer Pressemitteilung, dass neben Ereignissen, die die Welt geprägt haben, «vor allem die Menschen im Mittelpunkt [stehen sollen], die 2025 abseits der grossen Schlagzeilen berührt, überrascht oder beeindruckt haben – mit Mut, Engagement, Emotion und Glück».
Es wird das dritte Mal sein, dass Hallaschka das Format «Menschen, Bilder, Emotionen», durch das viele Jahre Günther Jauch (69) geführt hatte, moderiert. In der letztjährigen Ausgabe begrüsste er unter anderem TV–Koch Tim Mälzer (54), Bahnradsportlerin und Olympiasiegerin Kristina Vogel (34), Multitalent Hape Kerkeling (60) und den ehemaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (67). Welche Promis 2025 zu Wort kommen sollen, wurde bislang noch nicht mitgeteilt.