«Menschen, Bilder, Emotionen»: RTL-Rückblick kommt Anfang Dezember

«2025! Menschen, Bilder, Emotionen»: Was steht auf dem Programm?

Moderator Steffen Hallaschka (53) wird erneut den RTL–Jahresrückblick präsentieren. Live möchte er mit mehreren Prominenten über die Highlights der letzten Monate sprechen, aber auch über Schicksale und Aufreger. Thematisiert werden sollen demnach unter anderem die vorgezogene Bundestagswahl, die Fussball–Europameisterschaft der Frauen, Klimakatastrophen und Kriminalfälle. Der Sender erklärt in einer Pressemitteilung, dass neben Ereignissen, die die Welt geprägt haben, «vor allem die Menschen im Mittelpunkt [stehen sollen], die 2025 abseits der grossen Schlagzeilen berührt, überrascht oder beeindruckt haben – mit Mut, Engagement, Emotion und Glück».