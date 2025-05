Mentale Männergesundheit: Das sind die Warnsignale für Depressionen

Frauenärztin Prof. Dr. Marion Kiechle und die Journalistin Julie Gorkow haben zusammen das Buch «All About Men» (GU Verlag) über das Thema Männergesundheit geschrieben. Sie legen in ihrem neuen Werk einen besonderen Fokus auf die mentale Gesundheit von Männern. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt Julie Gorkow, warum Männer seltener Hilfe annehmen, wieso sie impulsiv handeln und welche Warnsignale bewusster wahrgenommen werden sollten.