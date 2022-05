Meret Becker geht es «ganz gut» ohne «Tatort»

Aus Ihnen ist also ein richtig eingeschworenes Team geworden ...

Meret Becker: Ja. Ich bin froh, dass es so ist, denn es gibt auch andere Teams. Es gibt auch welche, die sich gar nicht verstanden haben. Natürlich hatten Mark und ich auch Auseinandersetzungen, das ist normal. Wir erfreuen uns aber an ähnlichen Dingen - an Erfahrungen und am Austausch. Das hat Spass gemacht.