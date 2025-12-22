Meret und Ben Becker: Gemeinsamer Auftritt nach schweren Monaten

Arm in Arm auf dem roten Teppich

Die Geschwister zeigten sich bei der Roncalli–Premiere als starke Einheit. Sie umarmten sich immer wieder, und die 56–Jährige schmiegte sich an die Schulter ihres Bruders, während sie ihren kleinen Hund auf dem Arm hielt. Sogar einen dicken Kuss gaben sich die beiden vor den Fotografen.