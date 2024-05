Mery Streep strahlt lässig bei den Filmfestspielen in Cannes

Auszeichnung ist grosse Ehre für Meryl Streep

Meryl Streep war zuletzt 1989 bei den Filmfestspielen in Cannes, als sie für ihre Hauptrolle in «Ein Schrei in der Dunkelheit» als «Beste Schauspielerin» ausgezeichnet wurde. Nach 35 Jahren nun wieder an die Côte d'Azur zurückzukehren, bedeutet Streep viel. «Ich fühle mich unermesslich geehrt, die Nachricht über diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten. Einen Preis in Cannes zu gewinnen, war für die internationale Künstlergemeinschaft schon immer die höchste Errungenschaft in der Kunst des Filmemachens», erklärte sie in einem Interview mit «The Hollywood Reporter».