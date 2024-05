Meryl Streep feiert emotionales Cannes-Comeback nach 35 Jahren

Meryl Streep (74) darf eine neue Auszeichnung in ihr Repertoire aufnehmen: Die US–amerikanische Schauspielerin und Oscarpreisträgerin wurde bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Ehrenpalme geehrt. «Du hast die Art und Weise, wie wir Frauen sehen, verändert», sagte die französische Schauspielerin Juliette Binoche (60), als sie sichtlich gerührt den Preis an ihre Kollegin überreichte. Streep erhielt laut «The Hollywood Reporter» minutenlange Standing Ovations, als sie in einer eleganten Robe in Weiss die Bühne betrat.