Meryl Streeps Tochter Mamie Gummer lässt sich scheiden

Neue Liebe für Meryl Streep

Streep soll Gerüchten zufolge inzwischen mit ihrem «Only Murders in the Building»–Co–Star Martin Short (74) liiert sein. Wie Insider verrieten, sei die Romanze zwischen den beiden das «am schlechtesten gehütete Geheimnis» am Set der erfolgreichen Hulu–Serie gewesen. Beide Schauspieler dementieren die Beziehung bisher. Er und Meryl Streep seien nur «sehr gute Freunde, mehr nicht», liess Short etwa einen Sprecher via «People» ausrichten. Der 74–Jährige ist seit 2010 verwitwet. Mit seiner Frau, die an Eierstockkrebs verstarb, war er 30 Jahre verheiratet. Aus der Ehe entstammen drei Kinder.