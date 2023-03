«Hallo zusammen, nach reiflicher Überlegung verkünde ich hiermit mein sofortiges Karriereende vom professionellen Fussball», schreibt Özil in einem Instagram-Beitrag. «Ich hatte das Privileg, nun fast 17 Jahre lang professioneller Fussballspieler zu sein, und bin für diese Gelegenheit unglaublich dankbar. In den letzten Wochen und Monaten, in denen ich auch einige Verletzungen hatte, wurde es aber immer klarer, dass Zeit ist, die grosse Bühne des Fussballs zu verlassen.»