Met Gala 2022: Blake Lively und Ryan Reynolds werden Mit-Gastgeber

Mit den Galas wird nicht nur ein Grossteil der finanziellen Mittel des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art (Met) in New York generiert. Sie dienen zeitgleich auch als Eröffnung der jährlichen Modeausstellung des Instituts. 2021 fand der erste Teil einer zweiteiligen Ausstellung über amerikanische Mode statt, die nun unter dem Motto «In America: An Anthology of Fashion» fortgesetzt wird. Sie wird von 7. Mai bis zum 5. September für die Öffentlichkeit geöffnet sein.