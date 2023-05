Die Bilder zeigen Williams gemeinsam mit Ehemann Alexis Ohanian (40) kurz vor ihrem Besuch bei dem grossen Fashion-Event in New York. «Ich habe mich so gefreut, als Anna Wintour uns drei zur Met Gala eingeladen hat», schrieb sie zu den Fotos. Williams trug ein enges schwarzes Gucci Kleid mit weissem Tüllrock, dazu eine wuchtige Perlenkette, Ohanian einen klassischen Smoking. In einigen Fotos wiegt Williams ihren Babybauch in ihren Händen.