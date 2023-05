Pedro Pascal - das Internet-Phänomen

Durch Szenen wie er zum Beispiel Co-Star Bella Ramsay (19) in der Apokalypse-Serie «The Last of Us» vor einem Schwarm Zombies rettet, hat sich Pedro Pascal in den letzten Jahren zum echten Fan-Liebling und Internet-Phänomen entwickelt. Er wird auf Social Media unter anderem als perfekter «Internet-Daddy» und als neuer Begründer des «Dadcore» gefeiert. Mit seinem unkonventionellen Met Gala Look hat er seinen Fans mal wieder gezeigt, wie vielseitig sein Modegeschmack ist.