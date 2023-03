Met Gala 2023: Werden die Kardashians ausgeladen?

Bei der Veranstaltung, die auch als Oscar-Verleihung der Modewelt beschrieben werden kann, werden Spenden für das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art in New York City gesammelt. Um an der Met Gala teilzunehmen, muss man eine Einladung erhalten und 30.000 US-Dollar zahlen. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr am 1. Mai statt. Das Thema lautet: «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty».