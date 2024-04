Met Gala 2024: Diese Promis sind mit dabei

Am 6. Mai 2024 geht im New Yorker Metropolitan Museum wieder die berüchtigte Met Gala über die Bühne. Diesmal werden die Gäste zum Motto «The Garden of Time» über den roten Teppich laufen. Neben «Vogue»–Chefredakteurin Anna Wintour (74) fungieren in diesem Jahr Latino–Rapper Bad Bunny (30), Schauspieler Chris Hemsworth (40), Musikerin Jennifer Lopez (54) und Schauspielerin Zendaya (27) als Co–Vorsitzende der Gala. Inzwischen sind auch einige der prominenten Gäste bekannt, deren extravagante Looks wir bald bewundern dürfen.