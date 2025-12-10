Met Gala: Beyoncé, Nicole Kidman und Venus Williams als Gastgeberinnen

Beyoncé war zuletzt 2016 bei der Met Gala

Im Gegensatz zu Beyoncé waren Kidman und Williams in den vergangenen Jahren regelmässige Gäste der Gala. Erst im vergangenen Mai glänzte Kidman in einer skulpturalen Balenciaga–Robe, während Williams in einem Custom–Design von Lacoste erschien. Beyoncé schritt zuletzt 2016 beim Thema «Manus x Machina» in einer Latex–Robe von Givenchy über die Stufen des Metropolitan Museum of Art in New York City.