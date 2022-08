Meta-Co-Chefin Sheryl Sandberg hat wieder geheiratet

Darauf ist das glückliche Brautpaar mitten in einem sonnigen Wald zu sehen. Sandberg trug ein elegantes, mit Perlen besetztes Spitzenbrautkleid samt langer Schleppe und Carmenausschnitt. Bernthal warf sich in einen schicken, schwarzen Smoking. Auf dem Foto halten sich die beiden an den Händen, während Bernthal seine Braut mit einem Lächeln begutachtet. «Verheiratet», schrieb Sandberg lediglich zu dem Foto und postet dazu jede Menge rote Herzen.